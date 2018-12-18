2018-12-18T16:42:15+03:00
Общество

На российское гражданство претендуют полтора-два миллиона украинцев

Такую цифру назвала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Ася РОМАНЧУК
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Процедуру получения гражданства упростятПроцедуру получения гражданства упростятФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Получить российское гражданство станет проще. Госдума приняла законопроект, который наделяет президента правами определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. В основном речь идет о людях, подвергающихся политическим гонениям в своей стране.

- На Украине таких полтора-два миллиона и все они находятся в подвешенном состоянии. Ежегодно гражданство получают от 65 до 85 тысяч выходцев из Украины. Это русские люди по менталитету, их гораздо больше, - говорит ФАН педседатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Только 6 процентов беженцев с Украины – это пенсионеры. Остальные люди трудоспособного возраста и их дети. Многие страны ЕС готовы дать им гражданство, но они предпочитают обосноваться в России.

- На Украине вытесняется русский язык. В кино почти нет перевода, образование на русском получить невозмжно, - подчеркивает Шеслер.

Законопроект об упрощении получения гражданства в Госдуме приняли 18 декабря, а в октябре президент РФ Владимир Путин пообещал облегчение в получении российского паспорта и убежище преследуемым.

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