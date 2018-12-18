Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России

18 Дек. 11:11 2018-12-18T11:20:54+03:00

Документ предлагает наделить президента РФ правом определять, кто может получить паспорт нашей страны по упрощенной схеме

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Во вторник, 18 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об упрощенном предоставлении российского гражданства. В частности, этот документ дает президенту РФ право определять категории иностранцев, имеющих право на получение паспорта нашей страны по упрощенной схеме.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемые проектом закона меры позволят принять в гражданство РФ в первую очередь тех людей, которые проживают в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты.

Кроме того, законопроект упрощает процедуру получения российского паспорта для участников госпрограммы по переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В частности, они смогут подавать заявления не по месту регистрации, а по месту пребывания, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре президент РФ Владимир Путин пообещал облегчение в получении российского паспорта и убежище преследуемым.