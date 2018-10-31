Владимир Путин о миграционной политике: Я не понаслышке знаю, что проблем здесь еще очень-очень много

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-31T20:57:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В российской миграционной политике две противоречивые тенденции - 1) привлечь русских и русскоязычных с постсоветского пространства и помочь им освоится в России, 2) не дать волне незаконной миграции захлестнуть страну. И к обеим тенденциям у общества масса претензий: то российский паспорт получить слишком тяжело, то отсутствие визового режима несет опасность. В новой редакции Концепции миграционной политики на 2019 – 2025 годы власти попытались достичь этого труднодостижимого баланса.

Владимир Путин подписал новую редакцию концепции миграционной политики России 00:00 00:00

Владимир Путин, приехав на Конгресс соотечественников, сначала рассказал, что происходит с "русским миром" сегодня, а потом - что с ним будет завтра.

- Ситуация в мире – непростая, увеличиваются напряжённость и непредсказуемость, подрываются основы международного права, рушатся многолетние договорённости между государствами, - сказал президент. - В ход идут и русофобия, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведётся борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся механизмы.

Путин пообещал продолжить всемерную поддержку русского языка, помощь молодым соотечественникам, которые хотят побывать в России, и защиту преследуемым в своих странах.

- Мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства, а тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище, - заявил глава государства и сообщил главное в этот день. - Сегодня мною подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, на создание чётких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.

То есть многочисленные жалобы на проблемы сотен тысяч беженцев с Донбасса или переселенцев из Средней Азии возымели действие. Россия начала разворачиваться лицом к русским за ее границами.

- Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты, - заявил Путин. - Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике. Будем и дальше двигаться в этом направлении.

Переселению русских в Россию теперь будет уделяться особое внимание.

- Продолжим совершенствовать программу добровольного переселения соотечественников в Россию, - пообещал президент. - За время действия программы в 66 субъектов Федерации переехало около восьмисот тысяч человек. Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на Родину растёт. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса. Я знаю не понаслышке, знаю, что проблем здесь еще очень-очень много. Будем вместе с вами анализировать эти проблемы, избавляться от них.

ВОПРОС ДНЯ

Для кого в первую очередь надо создавать условия для переселения в Россию?

Виктория СТЕПАНОВА, жительница Донецка:

- Для тех, чья безопасность под угрозой: для жителей ДНР, ЛНР и Украины, в том числе для людей, подверженных преследованиям со стороны незаконно захвативших власть в Киеве.

Константин ЗАТУЛИН, директор Института стран СНГ, депутат Госдумы:

- Упрощение наступит тогда, когда примем поправки в закон о гражданстве и в закон о правовом положении иностранных граждан в России. Мне очень приятно, что президент увидел именно этот смысл в подписанной им концепции... Беженцев с Украины у нас целый миллион. 500 тысяч получили или вид на жительство, или гражданство. А вот остальные... Многие из них не могут выполнить норму обязательного выезда из России через 90 суток. Некуда ехать. А мы от них этого требуем.

Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Мне кажется, новая концепция больше направлена на гастарбайтеров и меньше на соотечественников. За пределами России живут 20 миллионов русскоязычных, вот для них нужно создавать простые программы получения гражданства.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Петр СЕМЕНОВ, фермер:

- Если мы хотим, чтобы возвращались соотечественники, надо все упростить для россиян, живших в СССР, где бы они ни жили. И без бюрократии менять старый советский паспорт на российский. Многие же хранят советский. Какие еще нужны документы? Ну и подъемные давать. Это важнее даже материнского капитала. Если людям не на что купить квартиру или построить дом в деревне, куда они поедут-то?

Николай КАЛМЫКОВ, директор Экспертно-аналитического центра:

- Для всех исторически русских людей из всех стран мира. Я общался с соотечественниками из 60 стран. Многие хотели бы переехать в Россию или имеют желающих родственников. Но не знают, что и как делать. Это очень сложная процедура.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Гражданство надо заслужить! Хотя бы выучить язык и российскую историю.

Василий, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Конечно, идеально, чтобы человек знал язык и Пушкина. Но если даже не говорит по-русски, но у него русские корни, он хочет приобщиться к нашей культуре - надо это поощрять.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О гражданстве»: кто сможет рассчитывать на получение убежища в России

Пока поправки к Закону были приняты только в первом чтении, слушания шли в закрытом режиме, но первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, рассказал «Комсомолке», что нам ждать от этого законотворчества и на что рассчитывать не стоит.

Во время прямой линии 7 июня, Владимир Путин внимательно выслушал жалобу беженцев с Донбасса, на трудности с легализацией в России. Президент поручил полиции упростить все, что «связано со сферой приобретения российского гражданства». К октябрю поправки созрели (подробности)

В ТЕМУ

Почему Россия очень хочет, но никак не может без препон выдавать гражданство украинцам и белорусам

Получение гражданства соотечественниками по-прежнему походит на семь кругов бюрократического ада (подробности)

КСТАТИ

За 5 лет наше гражданство получили 1 миллион мигрантов

Из них 525 тысяч человек - это соотечественники, переселившиеся из-за рубежа

Новая Концепция миграционной политики России - декларация, утверждающая направление движения в ближайшие 7 лет.

Конкретные меры должно в 3-месячный срок представить правительство. (Как только они будут разработаны, «Комсомолка» расскажет о них подробно.) Но главный принцип оговорен сразу - «основным источником восполнения населения России должно оставаться его естественное воспроизводство. Миграция - вспомогательное средство для решения демографических и экономических проблем». (подробности)