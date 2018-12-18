2018-12-18T17:29:09+03:00
Общество

Госдума одобрила законопроект об ответственном обращении с животными

Депутаты приняли во II чтении инициативу, предусматривающую запрет на жестокость в отношении зверей
Алена Басавина
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ГД снова взялась за закон об ответственном обращении с животнымиГД снова взялась за закон об ответственном обращении с животнымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла во втором, окончательном чтении законопроект об ответственном обращении с животными. Данная инициатива была внесена в парламент еще в 2010 году.

Как сообщает ТАСС, законодательная инициатива предусматривает меры по обеспечению безопасности и защите животных.

В нем содержится определение животного как существа, испытывающего страдания. Исходя из этого, документ предполагает запрет на проявление жестокости, закрепление плавил выгула, требование к содержанию домашних, служебных и цирковых зверей.

Также вводится запрет контактных зоопарков, а также введение видеофиксации при отлове животных.

Напомним, что законопроект был принят в первом чтении в марте 2011 года. Позже его рассмотрение было отложено. Однако его приянятия стали активно требовать зоозащитники.

В 2016 году на важность данной инициативы обратил внимание президент России Владимир Путин. Правительству глава государства дал поручение продолжить разработку законопроекта.

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