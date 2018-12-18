2018-12-18T19:07:04+03:00
Политика

Великобритания готовится к Brexit без соглашения с ЕС

Министр по вопросу выходу страны из сообщества Стивен Баркли заявил, что сделка с Брюсселем останется общим приоритетом
Алена Басавина
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Великобритания готовит "жесткий" BrexitВеликобритания готовит "жесткий" BrexitФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Великобритании объявили о подготовке к Brexit без соглашения с ЕС. Министр по данному вопросу Стивен Баркли посчитал, что данное действие является приоритетным.

«В ходе совещания кабинета министров мы согласились, что подготовка к Brexit без заключения соглашения будет находиться в операционном приоритете в правительстве», - приводит ТАСС слова Баркли. Он указал, что сделка с Брюсселем останется общим приоритетом.

Напомним, что на данный момент текст соглашения с Брюсселем рассматривают в британском парламенте. Голосование за окончательный вариант должно было состояться 11 ноября. Однако в последний момент Мэй приняла решение о переносе из-за отсутствия поддержки со стороны Палаты общин. В результате новое голосование назначили на третью неделю января 2019 года.

Отметим, что Brexit запланирован на 29 марта 2019 года. К этому времени правительство должно согласовать процедуру выхода с британскими законодателями и Европейским парламентом.

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