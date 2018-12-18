18 Дек. 20:08 2018-12-18T20:08:19+03:00

Американский президент также отдал указание министру обороны рекомендовать офицеров для утверждения их в качестве командующего и его заместителя

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Космических сил США в структуре ВС страны. Об этом сообщает Белый дом.

«Я постановляю создать, в соответствии с законом Соединенных Штатов, Космическое командование Соединенных Штатов в качестве действующего объединенного боевого командования», - написал Дональд Трамп в указе.

Также в документе указано, что министру обороны поручено рекомендовать офицеров для представления их на утверждение Сената в качестве командующего и заместителя командующего.

Известно, что в сферу полномочий нового рода войск войдут вопросы, связанные с космосом. Ранее они находились в ведении Стратегического командования Вооруженных сил США.

Предполагается, что Космические силы станут шестым по счету видом Вооруженных сил США. К 2020 году в структуре Пентагона также появится Министерство Космических сил.