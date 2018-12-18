2018-12-18T22:10:17+03:00
Политика

Горбачев прокомментировал разоружение СССР по ДРСМД

Бывший советский лидер не согласился, что исполнение условий договора происходило в одностороннем порядке
Алена Басавина
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Горбачев не согласен с Путиным по вопросу ДРСМДГорбачев не согласен с Путиным по вопросу ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Советский лидер Михаил Горбачев не поддержал мнение об одностороннем разоружении СССР в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он заявил, что ходе исполнения условий соглашения сотни ракет были уничтожены как с советской, так и с американской стороны.

«Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет – как советских, так и американских», - указал Горбачев. Он указал, что президента России в этом вопросе, по всей видимости, просто плохо проинформировали.

Напомним, ранее Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны России заявил, что СССР при заключении с США договора РСМД по непонятной причине разоружился в одностороннем порядке.

Горбачев указал, что США уничтожили около 109 ракет, которые могли за 10 минут долететь до СССР с территории ФРГ.

«Что касается ракет воздушного базирования, то они охватывались договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Значительная часть ракет всех видов базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991 года», - приводит РИА Новости слова Горбачева.

Отметим, что Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был дописан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне.

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