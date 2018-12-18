2018-12-18T22:30:18+03:00
Политика

Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова

Ограничительные меры в отношении членов семьи генерального прокурора России и бывшего президента Узбекистана будут действовать еще год
Алена Басавина
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Сын генерального прокурора еще год будет под санкциями СШАСын генерального прокурора еще год будет под санкциями СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп постановил продлить санкции против сына генерального прокурора России Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Об этом сообщает Белый дом.

Ограничительные меры против членов семьи Юрия Чайки и Ислама Каримова были введены еще в декабря 2017 года. Такие меры были введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского. Согласно ему, президент США может ввести санкции против любого иностранного гражданина, нарушающего права человека или осуществляющего незаконную деятельность.

Американский Минфин считает, что Артем Чайка мог «воспользоваться положением своего отца» для получения активов и оказания давления на бизнес-конкурентов. Гульнара Каримова в Узбекистане приговорена к 5 годам лишения свободы за хищения и вымогательства денежных средств.

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