2018-12-18T23:29:01+03:00
Общество

Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО

В эфире радио «КП» эксперты обсудили роль уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг на рынке автострахования
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕКсения БОГДАНОВА
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В сентябре этого года в России вступил в силу закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Какую роль финансовые омбудсмены будут играть в системе обязательного страхования автогражданской ответственности, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния. Отвечая на вопросы ведущих программы «Россия в движении» Антона Челышева и президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, Габуния отметил: финансовые омбудсмены существенно облегчат жизнь владельцам ОСАГО.

- Это институт, который будет решать споры досудебного порядка, - рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ. - Вы обратились в страховую компанию, вы не нашли там правды. После этого вы обращаетесь к нему, за это платит страховая компания, если вы физическое лицо. И он этот спор пытается доурегулировать. Для страховых компаний суд – это достаточно тяжелая процедура. А здесь она сильно облегчена. Она получится для граждан более доступной. Компания не мотивирована отказать на всякий случай, потому что она будет вынуждена в этом случае больше заплатить за неправильный отказ. Это снизит количество тех случаев, когда потребитель борется за правду, когда страховая компания ему несправедливо выплачивает. Для компаний, которые покупают по цессии долги по ОСАГО, эта процедура платная. Это сразу делает все сложнее и дороже.

Институт омбудсменов фактически станет еще одним инструментом в борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО, и в то же время позволит автовладельцам получать своевременную и бесплатную досудебную помощь.

- Институт финансовых омбудсменов в первую очередь создавался для защиты прав потребителей финансовых услуг, - подчеркивает Габуния. - Борьба с различными негативными явлениями в ОСАГО – это побочный эффект. Одиночный клиент всегда слабее, чем большая страховая компания или другой финансовый институт.

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