Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль

СЕГОДНЯ 00:44 2018-12-19T01:55:29+03:00

В Кремль доставили главную ель страны для встречи Нового года. Фото: Сергей Бобылев /ТАСС

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Во вторник, 18 декабря, в Кремль доставили главную новогоднюю ель. Столетнюю зеленую красавицу везли спецтранспортом из Щелковского района Подмосковья. За рулем находился Дед Мороз - Андрей Лелеко

Водитель-Дед Мороз предъявил охранникам “Подорожную грамоту”Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Доехали хорошо, с ветерком, несмотря на тяжелые погодные условия. В дороге сделали две технологические остановки. Елку перевожу из Подмосковья второй раз", - рассказал он ТАСС.

Грузовик въехал на территорию Кремля через Спасские ворота в 22:00 мск. Водитель-Дед Мороз предъявил охранникам “Подорожную грамоту”.

Главному праздничному дереву 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нынешняя елка хоть и не побила рекорды последних лет по размерам и высоте, но соответствуем всем требованиям: дереву 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Перед срубом она прошла тщательный отбор.

Как сообщал сайт kp.ru, кремлевскую елку срубили в Щелковском лесу 16 декабря. После этого ее осторожно погрузили в автопоезд, который доставил праздничное дерево в Москву.

Кремлевскую елку срубили в Щелковском лесуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН