2018-12-19T05:10:49+03:00
Политика

Помпео пообщался с “предстоятелем” автокефальной церкви Украины

Госсекретарь США обсудил с митрополитом Епифанием свободу религии в Незалежной
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Глава американской дипломатии Майкл Помпео пообщался с "предстоятелем" автокефальной поместной православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

По его словам, Госсекретарь в разговоре подтвердил поддержку Вашингтоном “свободы религии и суверенитета Украины”, передает ТАСС.

Как рассказывал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко объявил 15 декабря о создании в стране новой поместной автокефальной православной церкви. Главой данной религиозной структуры станет ставленник Филарета митрополит Епифаний.

Напомним, что представители Украинской православной церкви сразу отказались от участия в "объединительном соборе", в Священный синод УПЦ указал на отсутствие у константинопольского патриарха канонического права созывать такие собрания. Тем не менее, собор состоялся, и на нем присутствовал Порошенко, что является нарушением конституции республики.

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