Помпео пообщался с “предстоятелем” автокефальной церкви Украины
Глава американской дипломатии Майкл Помпео пообщался с "предстоятелем" автокефальной поместной православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.
По его словам, Госсекретарь в разговоре подтвердил поддержку Вашингтоном “свободы религии и суверенитета Украины”, передает ТАСС.
Как рассказывал сайт kp.ru, президент Украины Петр Порошенко объявил 15 декабря о создании в стране новой поместной автокефальной православной церкви. Главой данной религиозной структуры станет ставленник Филарета митрополит Епифаний.
Напомним, что представители Украинской православной церкви сразу отказались от участия в "объединительном соборе", в Священный синод УПЦ указал на отсутствие у константинопольского патриарха канонического права созывать такие собрания. Тем не менее, собор состоялся, и на нем присутствовал Порошенко, что является нарушением конституции республики.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»