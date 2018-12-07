2018-12-07T20:46:39+03:00
Политика

УПЦ: Патриарх Варфоломей не имеет права созывать на Украине "объединительный собор"

Митрополит Онуфрий вернул приглашение обратно в Стамбул
Ася ХОВАНСКАЯ
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Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим НикитинГлава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин
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В пятницу в Киево-Печерской лавре заседал Священный Синод Украинской православной церкви и постановил: Константинопольский Патриарх Варфоломей не имеет никакого канонического права созывать на Украине какой-либо церковный собор.

Напомним, Петр Порошенко объявил, что 15 декабря в незалежной пройдет так называемый "объединительный собор", на котором планируют создать новую, не связанную с Москвой, автокефальную церковь. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий и другие архиереи уже отправили обратно в Стамбул конверты с приглашением на это сборище. Как сообщал Союз православных журналистов, Варфоломей угрожал владыке в случае неявки назвать его раскольником.

- Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок.

Епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется, - говорится в документах Синода.

При этом особенно подчеркивается, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномочен представлять там каноническую церковь.

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