Присутствие Порошенко на "объединительном" соборе противоречит конституции

15 Дек. 18:14 2018-12-15T18:48:38+03:00

Основной закон Украины гласит, что церковь и иные религиозные организации должны быть отделены от государства

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Президент Украины Петр Порошенко не должен был присутствовать на так называемом объединительном соборе в Киеве, поскольку это полностью противоречит конституции страны. Такое заявление сделал политолог Андрей Золотарев.

Он напомнил о существовании 35-й статьи конституции, в которой говорится, что церковь и другие религиозные организации должны быть отделены от государства.

По мнению Золотарева, все что сейчас происходит на Софийской площади - всего лишь политический проект. Об этом можно судить, лишь посмотрев на собравшихся там сторонников создания новой церкви.

"Флаги, но нет ни икон, ни крестов, какие-то атеисты Киевского патриархата собрались на эту сходку, собором это назвать тяжело", - цитирует ТАСС украинского политолога.

Напомним, что в эту субботу, 15 декабря, Порошенко прибыл на заседание "объединительного" собора и занял место в президиуме в качестве почетного гостя без права голосования.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе мероприятия было решено создать новую Украинскую поместную автокефальную православную церковь.