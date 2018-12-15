2018-12-15T18:14:49+03:00
Политика

Присутствие Порошенко на "объединительном" соборе противоречит конституции

Основной закон Украины гласит, что церковь и иные религиозные организации должны быть отделены от государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко не должен был присутствовать на так называемом объединительном соборе в Киеве, поскольку это полностью противоречит конституции страны. Такое заявление сделал политолог Андрей Золотарев.

Он напомнил о существовании 35-й статьи конституции, в которой говорится, что церковь и другие религиозные организации должны быть отделены от государства.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви
Эксперты назвали самые надежные автомобили в мире
Телеканал BBC заснял "телепортацию" мальчика в эфире выпуска новостей
Трамп анонсировал отставку главы МВД США
Турция намерена координировать свои действия в Сирии с Россией и США
Болельщик "Спартака" подаст иск к команде за побои со стороны игроков
Путин поддержал предложение объявить 2020-й Годом народного творчества
Эксперт прокомментировал инициативу парламентариев об автономности российского сегмента Интернета
Активистки Fеmеn оголили грудь во время протестов в Париже
Путин призвал с осторожностью относиться к запретам в молодежной культуре
Британцам придется платить за посещение стран ЕС после Brexit
На Украине разбился истребитель Су-27: пилот погиб
В районе аэропорта Шереметьево произошел крупный пожар
Неформальный саммит лидеров стран ЕС пройдет в мае в Румынии
Минобороны Германии купит новый Airbus из-за поломки лайнера Меркель
Силуанов выступил за введение моратория на проверки самозанятых
Путин призвал не затягивать с созданием культурных кластеров в России
Во время акции протестов "желтых жилетов" во Франции погибла женщина
Биатлонистка Морозова победила в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU
В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского