Присутствие Порошенко на "объединительном" соборе противоречит конституции

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-15T18:14:49+03:00

Основной закон Украины гласит, что церковь и иные религиозные организации должны быть отделены от государства

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Президент Украины Петр Порошенко не должен был присутствовать на так называемом объединительном соборе в Киеве, поскольку это полностью противоречит конституции страны. Такое заявление сделал политолог Андрей Золотарев.

Он напомнил о существовании 35-й статьи конституции, в которой говорится, что церковь и другие религиозные организации должны быть отделены от государства.