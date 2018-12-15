Присутствие Порошенко на "объединительном" соборе противоречит конституции
Основной закон Украины гласит, что церковь и иные религиозные организации должны быть отделены от государства
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Президент Украины Петр Порошенко не должен был присутствовать на так называемом объединительном соборе в Киеве, поскольку это полностью противоречит конституции страны. Такое заявление сделал политолог Андрей Золотарев.
Он напомнил о существовании 35-й статьи конституции, в которой говорится, что церковь и другие религиозные организации должны быть отделены от государства.
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