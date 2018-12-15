2018-12-15T18:37:49+03:00
Политика

Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви

Главой новой религиозной структуры стал митрополит Епифаний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко и специальный посланник Вселенского Патриарха митрополит Галльский ЭммануилПрезидент Украины Петр Порошенко и специальный посланник Вселенского Патриарха митрополит Галльский ЭммануилФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новой поместной автокефальной православной церкви. Известно, что главой данной религиозной структуры станет ставленник Филарета митрополит Епифаний.

Такое решение было принято в ходе так называемого "объединительного собора", который прошел в киевском храме Святой Софии в эту субботу, 15 декабря.

"Поздравляю всех с созданием украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только что произошло в святой Софии", - сказал Порошенко со сцены на Софийской площади.

Напомним, что представители Украинской православной церкви сразу отказались от участия в "объединительном соборе", в Священный синод УПЦ указал на отсутствие у константинопольского патриарха канонического права созывать такие собрания.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Петр Порошенко также не должен был находится на данном мероприятии, поскольку это нарушает одно из положений Конституции.

Люди на Софийской площади в Киеве.

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