Порошенко объявил о создании Украинской поместной автокефальной православной церкви
Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новой поместной автокефальной православной церкви. Известно, что главой данной религиозной структуры станет ставленник Филарета митрополит Епифаний.
Такое решение было принято в ходе так называемого "объединительного собора", который прошел в киевском храме Святой Софии в эту субботу, 15 декабря.
"Поздравляю всех с созданием украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только что произошло в святой Софии", - сказал Порошенко со сцены на Софийской площади.
Напомним, что представители Украинской православной церкви сразу отказались от участия в "объединительном соборе", в Священный синод УПЦ указал на отсутствие у константинопольского патриарха канонического права созывать такие собрания.
Сайт kp.ru писал о том, что сам Петр Порошенко также не должен был находится на данном мероприятии, поскольку это нарушает одно из положений Конституции.
Люди на Софийской площади в Киеве.
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