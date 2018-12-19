Япония выразила России протест из-за строительства жилья для военных на Курилах

19 Дек. 05:35 2018-12-19T05:35:19+03:00

Япония выразила протест в связи со строительством общежитий для российских военнослужащих на Курилах Фото: REUTERS

В Токио заявили, что строительство общежитий на этих территориях противоречит позиции Японии

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Официальное Токио выразило Москве протест в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве.

"Строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий", - подчеркнули японские дипломаты.

Во вторник министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что намерен заявить России протест по этому вопросу, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе руководитель пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев сообщил, что до конца текущего года планируется заселить общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир. Два аналогичных общежития были сданы в эксплуатацию в 2017 году. Кроме того, в следующем году на островах будут возведены и сданы в эксплуатацию еще четыре общежития.