Япония выразила России протест из-за строительства жилья для военных на Курилах
Официальное Токио выразило Москве протест в связи со строительством жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Соответствующее заявление было сделано по дипломатическим каналам в Москве.
"Строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий", - подчеркнули японские дипломаты.
Во вторник министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что намерен заявить России протест по этому вопросу, передает ТАСС.
Ранее на этой неделе руководитель пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев сообщил, что до конца текущего года планируется заселить общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир. Два аналогичных общежития были сданы в эксплуатацию в 2017 году. Кроме того, в следующем году на островах будут возведены и сданы в эксплуатацию еще четыре общежития.