2018-12-19T10:17:08+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о превышении эпидпорога заболеваемости гриппом в четырех регионах России

В ведомстве также отметили, что более 70 миллионов россиян уже сделали прививки от гриппа
Александр ДЖУМАЕВ
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По данным ведомства, за эту неделю эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди лиц старше 15 лет был превышен в четырех регионах нашей страныПо данным ведомства, за эту неделю эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди лиц старше 15 лет был превышен в четырех регионах нашей страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала на официальном сайте ведомства сообщение, содержащее сведения о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

По данным ведомства, за эту неделю эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ среди лиц старше 15 лет был превышен в четырех регионах нашей страны. Среди детей в возрасте от 0 до 2 и от 7 до 14 лет превышения порога зафиксировано не было. Тем не менее, в одном из регионов было зафиксировано большое количество заболевших детей от 3 до 6 лет.

"Заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, другие вирусы не гриппозной этиологии). Вместе с тем, в пейзаже циркулирующих вирусов возрастает доля вирусов гриппа (преимущественно типа А)", - сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что более 70 миллионов россиян уже прошли вакцинацию против гриппа. Более 5,7 миллионов прививок было сделано за счет работодателей.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что сотрудники ведомства осуществляют мониторинг ситуации. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

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