2018-12-19T10:43:27+03:00
Экономика

ЦБ назвал товары и услуги, которые больше всех подорожают в 2019 году

Цены будут расти на бензин, сигареты, вино и автомобили, уверены в ЦБ
Ася РОМАНЧУК
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В ЦБ назвали категории товаров и услуг, которые больше всего подорожают в 2019 годуВ ЦБ назвали категории товаров и услуг, которые больше всего подорожают в 2019 годуФото: Виктор ГРАКОВ
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Центробанк составил доклад «О денежно-кредитной политике», где отразил возможное подорожание на товары и услуги в следующем году. Больше всего рост цен затронет бензин, сигареты, вино и автомобили.

Регулятор прогнозирует, что топливо и табак прибавят в цене 4,6 %, алкоголь 0,9%, автомобили – 0,2%. Свою лепту внесет увеличение НДС, новый налог скажется практически на всех сферах бизнеса, а значит, ударит по кошельку конечного потребителя. Кроме налога повысятся акцизы на бензин, табак и автомобили.

Активно будут расти тарифы на транспортировку и складское хранение, туризм, недвижимость и бытовую технику. Для социально значимых товаров налог останется на уровне 10%, он расти не будет, но те же хлеб и молоко нужно будет довезти до торговой точки, а это совсем иные расходы.

Не должны сильно подорожать лекарства, мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания, а также некоторые другие товары. А вот, например, обувь, одежда станут дороже на 3-5% за счет НДС и еще 1-2% за счет роста цен на бензин, что в общей сложности даст прибавку в стоимости на 4-7 процентов.

Опросы «Левада-Центра» показывают, что россияне последние полгода опасаются активного роста цен, многие стали не так положительно оценивать свое финансовое состояние, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru разбирался, как изменятся цены после нового года и что подорожает сильнее всего. В первую очередь это будет бензин, менять ценники на АЗС начнут в первых числах января.

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