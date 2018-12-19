2018-12-19T14:08:00+03:00
Общество

Госдума приняла закон о защите журналистов в особых условиях

Редакции обязаны выплатить компенсацию в сумме 2 млн рублей в случае гибели корреспондента
Сакина НУРИЕВА
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Госдума приняла закон о защите журналистов в особых условияхГосдума приняла закон о защите журналистов в особых условияхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госдума в среду приняла закон, предусматривающий меры защиты для журналистов, работающих в особых условиях, в том числе, в горячих точках.

Документ подразумевает защиту журналистов, которые осуществляют профессиональную деятельность "на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных, согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".

При этом, редакции обязаны получать письменные согласия сотрудников на выполнение поручений в особых условиях. Журналисты должны быть в письменном виде проинформированы о действиях, которые они должны осуществить, о месте направления и сроке выполнения задания.

Помимо этого, редакции должны обеспечить и финансировать обучение своих сотрудников мерам безопасности, предоставить им средства индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса" ("Press"). Если журналисты будут выполнять поручения за пределами РФ, редакции обязаны помочь в получении удостоверения или иного документа, подтверждающего профессиональный статус журналиста.

Сотрудник также имеет право на единовременную компенсацию при причинении вреда здоровью. В случае смерти корреспондента компенсация составит не менее 2 млн рублей

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