Кремль прокомментировал продажу Турции американских комплексов Patriot

19 Дек. 14:29 2018-12-19T14:29:53+03:00

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что договоренность Анкары и Вашингтона не повлияет на поставки российских С-400

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Продажа Турции американских противоракетных комплексов Patriot не отменит договоренность Анкары и Москвы о поставках С-400. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента указал, что данные процессы не связаны.

«Проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, и он будет продолжен», - ответил Песков на вопрос о влиянии договора между Турцией и США на соглашение с Россией.

Песков сообщает, что у Кремля нет оснований не доверять Турции, которая обязалась не раскрывать третьим сторонам данные о С-400. Он указал, что Россия при осуществлении военно-технического сотрудничества всегда указывает о нераскрытии данных.

«Такие же обязательства есть и у турецкой стороны. Мы не видим никаких оснований не доверять нашим турецким партнерами», - сказал Песков.

Напомним, что ранее стало известно о продаже Турции американских зенитных ракетных систем Patriot на общую сумму $3,5 млрд. Согласно контракту, Анкара получит 80 таких систем, 60 ракет РАС-3, а также сопутствующее оборудование.

Турция также запрашивала поставку радиолокационных станций управления огнем AN/MPQ-65, 20 автономных пусковых установок M903, 10 антенн AMG, четырех станции управления перехватом.

Отметим, что Россия поставит Турции российские комплексы С-400 к концу 2019 года. Контракт на сумму 2,5 миллиарда долларов между Москвой и Анкарой был подписан в конце прошлого года.