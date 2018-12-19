2018-12-19T15:11:15+03:00
Политика

Госдума приняла закон о запрете «порошкового» алкоголя

Депутаты в третьем чтении одобрили законопроект, который ограничивает производство и оборот «сухой» спиртосодержащей продукции
Алена Басавина
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ГД запретила порошковый алкогольГД запретила порошковый алкогольФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о запрете производства и оборота порошкообразного алкоголя. Данные поправки были инициированы правительством России.

Ограничения коснулись сухой спиртосодержащей продукции, которую используют для приготовления алкогольных напитков. В пояснительной записке к законопроекту указано, что порошкообразный алкоголь может представлять угрозу для здоровья потребителей.

«Дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое», - указано в тексте.

Дополнения о запрете теперь должны внести в закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя.

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