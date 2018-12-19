2018-12-19T15:48:20+03:00
Политика

Государственная дума закрыла осеннюю сессию

Российский парламент завершил свою работу в 2018 году церемонией награждения депутатов
Алена Басавина
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Сессия также завершилась церемонией вручения правительственных наградСессия также завершилась церемонией вручения правительственных наградФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственная дума завершила осеннюю сессию. После проведения региональной недели депутаты уйдут на новогодние «каникулы». Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

На заключительном пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил депутатов за работу и поздравил с наступающими праздниками.

Сессия также завершилась церемонией вручения правительственных наград. Заслуги парламентариев отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Известно, что медали Столыпина II получили председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, первый заместитель главы комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко и первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Петров.

Также почетные грамоты вручили вице-спикеры Ольга Тимофеева и Ирина Яровая, член комитета по энергетике Александр Карелин, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий и другие.

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