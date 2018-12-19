2018-12-19T19:57:21+03:00
Экономика

Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель

Черное золото начало активно восстанавливаться в цене
Алена Басавина
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Нефть снова дорожаетНефть снова дорожаетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цена на фьючерсы нефти Brent с поставкой в феврале увеличилась на $1,04. В ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures стоимость составила $57,3 за баррель.

Отметим, что ранее цена на нефть этой марки испытывала серьезное падение. Накануне она рухнула ниже $56 за баррель.

Стоит сказать, что стоимость фьючерса на WTI с поставкой в январе на торгах Нью-йоркской биржи повысилась на $1,26, до $47,50 за баррель.

Причиной такого скачка цен мог стать отчет министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

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