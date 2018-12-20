Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР

СЕГОДНЯ 07:17 2018-12-20T07:17:03+03:00

При этом в посольстве ФРГ напомнили, что культурные объекты нельзя использовать как компенсацию за военные потери

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В четверг, 20 декабря, появилась информация о том, что Германия призвала Россию вернуть культурные ценности, вывезенные с ее территории после Второй мировой войны. По некоторым данным, ФРГ рассчитывает вернуть находки Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад, а также тысячи древних уникальных золотых предметов и украшений.

Как отметили в немецком посольстве в Москве, согласно Гаагским правилам ведения войны от 1907 года, культурные объекты нельзя использовать как компенсацию за военные потери, пишет газета «Известия». При этом в дипмиссии напомнили о добровольном возвращении четырех российских предметов искусства в 2017 году.

Кстати, накануне стало известно, что Германия выплатит компенсацию евреям, которые бежали от нацистов в Великобританию. Как сообщал сайт kp.ru, размер материальной помощи составит 2,5 тысячи евро каждому ребенку, который был спасен во время операции «Киндертранспорт».

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