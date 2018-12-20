Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП

СЕГОДНЯ 07:44 2018-12-20T07:44:58+03:00

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Лондонский аэропорт Гатвик на целых шесть часов приостанавливал свою работу из-за двух беспилотных летательных аппаратов, замеченных над его взлетно-посадочной полосой (ВПП), сообщает телеканал Sky News.

«После поступивших сообщений о двух дронах, пролетавших над ВПП аэропорта Гатвик, нам пришлось приостановить полеты на время расследования», - сказал пресс-секретарь аэропорта.

Он подчеркнул, что безопасность – прежде всего, и извинился перед пассажирами за доставленные неудобства. К этому часу взлетно-посадочная полоса открыта, расследование инцидента продолжается.

Аэропорт Гатвик – вторая по размеру воздушная гавань Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании после Хитроу. Он расположен в Кроли (графство Западный Сассекс), в 46 километрах к югу от британской столицы.

В Гатвике две взлётно-посадочные полосы, однако северная 08L/26R обычно не используется, ее задействуют только когда временно закрывается основная полоса 08R/26L. Одновременно обе ВПП использоваться не могут, потому что находятся слишком близко друг к другу.