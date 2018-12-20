СЕГОДНЯ 08:17 2018-12-20T08:34:16+03:00

«Союз» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане Фото: кадр с видео

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля приземлился в 147-ми километрах от города Жезказган [видео]

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В четверг, 20 декабря, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-09» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) - Сергеем Прокопьевым, Сереной Ауньон и Александером Герстом - совершил посадку в Казахстане. По данным Центра управления полетами (ЦУП), он приземлился в 147-ми километрах от города Жезказган.

«Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, астронавтом NASA Сереной Ауньон и астронавтом Европейского космического агентства Александером Герстом совершил посадку», - сказал представитель ЦУП ТАСС.

Экипаж пилотируемого корабля Союз МС09 благополучно вернулся на Землю.Cпустя 197 суток полёта космонавты вернулись на Землю

Стоит отметить, что космонавты доставили на Землю контейнерами с пробами, взятыми из отверстия, просверленного в бытовом отсеке космического корабля «Союз».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Союз МС-09» отстыковался от МКС в 04:40 мск. Между тем в настоящее время на Международной космической станции продолжают работать космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.