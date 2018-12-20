2018-12-20T08:39:24+03:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

Первым делом надо обращать внимание на сведения, написанные на банке
Ася РОМАНЧУК
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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икрыРоспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икрыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору красной икры. На новогоднем столе россиян это угощение занимает почетное место и ошибиться с деликатесом не только обидно, но и дорого.

В рекомендациях ведомства, опубликованных на официальном сайте, говорится, что покупать красную икру с рук или в местах несанкционированной торговли опасно для здоровья.

В первую очередь надо обратить внимание на надписи на упаковке. Маркировка должна содержать сведения о дате изготовления, дате фасовки и указывать название рыбы, чья икра находится внутри, номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», причем все эти сведения должны быть выбиты изнутри. Если целью является натуральный продукт, то нужно проследить, чтобы в составе четко было написано слово «икра».

Порой в составе можно увидеть пищевую добавку Е-239 – это повод отказаться от такого продукта. Раньше ее применяли как консервант, но с 2008 года она была запрещена, поскольку при разложении в желудке выделяет ядовитые вещества.

Крышка банки тоже показатель качественности продукта. Она не должна проминаться и быть вздутой. А вот наполнение должно быть однородным, рассыпчатым, цельным. Шарики не должны быть мятыми или покрытыми пленкой. Наличие сока и сдувшихся икринок – это первый того, что продукт уже размораживали.

Порой производитель пытается выдать за натуральную искусственную икру. Отличить первую от второй можно легчим нажатием. При нем натуральные икринки ломаются, а аналог более жесткий. Если этот тест не убедил, то можно попробовать бросить икринку в горячую воду. Натуральный продукт станет чуть светлее и опустится на дно, результат пищевой промышленности поведет себя иначе.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем. Если она упакована в жестяную банку, то после открытия рекомендуется переложить продукт в стеклянную емкость, сообщает телеканал «360».

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