2018-12-20T09:00:27+03:00
Авто

Водителей могут проверять на знание ПДД при замене прав

Предложение было высказано на конгрессе автомобильных школ
Ася РОМАНЧУК
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Водителям могут устроить повторную сдачу ПДДВодителям могут устроить повторную сдачу ПДДФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Глава ГИБДД России Михаил Черников оценил предложение проверять водителей на знание правил дорожного движения. Инициатива принадлежит директору ярославской автошколы «Ярфина» Сергею Калмыкову. Она была высказана во время конгресса автошкол, который прошел накануне.

Услышав предложение, главный инспектор страны отметил, что это «хорошая инициатива». Если предложение будет реализовано, то всем, кто меняет водительское удостоверение – раз в 10 лет - нужно быть готовым к промежуточному экзамену.

Скорее всего, в ближайшее время реализовать идею не получится, так как это «потребует серьезного изучения и больших ресурсов». А еще, по мнению Черникова, экзамены должны проходить на добровольной основе.

В Союзе автошкол Москвы дополнили предложение. По мнению главы организации Александра Ачкасова, пересдающие теорию водители могли бы рассчитывать на скидки по полису ОСАГО, пишет ФАН.

Летом 2018 года российским автомобилистам больше не нужно будет в обязательном порядке посещать отделения ГИБДД для того, чтобы поставить транспортное средство на учет. Согласно принятому Госдумой законопроекту, в скором времени в стране могут заработать новые правила постановки ТС на государственный учет.

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