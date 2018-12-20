2018-12-20T10:06:19+03:00
Общество

Минздрав РФ заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума

При этом, как заметили в ведомстве, наблюдается разная динамика по регионам
Дарья ИВАШКИНА
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Минздрав РФ заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимумаМинздрав РФ заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимумаФото: Олег УКЛАДОВ
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В министерстве здравоохранения России заявили о снижении младенческой смертности в нашей стране. По данным ведомства, за 10 месяцев 2018 года этот показатель упао до исторического минимума - пять случаев смерти на тысячу родившихся детей.

«По имеющимся данным, за 10 месяцев текущего года младенческая смертность в России достигла исторического минимума - 5,0 случая на 1 000 рождений. При этом <…> динамика данного показателя в различных регионах на протяжении всей истории носила различный характер», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Также там отмечается, что в 2017 году младенческая смертность повысилась в 23 российских регионах. А за январь-октябрь 2018 года в 18-ти из этих 23 субъектов РФ ситуация изменилась на прямо противоположную, еще в трех регионах младенческая смертность осталась неизменной и в двух - повысилась, но все равно до уровня ниже среднероссийского.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, согласно новому майскому указу президента РФ Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в стране должен снизиться до 4,5 случая на тысячу рождений.

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