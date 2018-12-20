Власти Турции надеются на то, что США экстрадирует Фетхуллаха Гюлена

СЕГОДНЯ 11:49 2018-12-20T11:49:19+03:00

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Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что Анкара ожидает положительного ответа США на запрос об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, который возглавляет запрещенную в Турции организацию "фетхуллахистов" (FETO). В заявлении Гюля также отметчается, что американские правоохранительные органы также ведут расследования по делу Гюлена.

Как сообщает информационное агентство Habertürk, Гюль назвал экстрадицию Гюлена "необходимой мерой". "В рамках этих расследований [американцы] в соответствии с двусторонними договоренностями запрашивают сведения у нас и делятся тем, что есть у них. Этот процесс еще не завершен, а его итог [на данный момент] не негативен. Мы ждем, что глава FЕТО, руководители организации будут выданы. Турция ждет положительного результата в вопросе экстрадиции", - приводит агентство слова министра.

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в Турции в организации попытки государственного переворота, состоявшейся в 2016 году. Помимо борьбы с ячейками FETO внутри страны, Анкара пытается добиться выдачи Гюлена, проживающего в американском штате Пенсильвания. В ноябре этого года Турция обратилась к 83 странам с просьбой выдать 452 сторонников Гюлена.