Власти Турции надеются на то, что США экстрадирует Фетхуллаха Гюлена
Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что Анкара ожидает положительного ответа США на запрос об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, который возглавляет запрещенную в Турции организацию "фетхуллахистов" (FETO). В заявлении Гюля также отметчается, что американские правоохранительные органы также ведут расследования по делу Гюлена.
Как сообщает информационное агентство Habertürk, Гюль назвал экстрадицию Гюлена "необходимой мерой". "В рамках этих расследований [американцы] в соответствии с двусторонними договоренностями запрашивают сведения у нас и делятся тем, что есть у них. Этот процесс еще не завершен, а его итог [на данный момент] не негативен. Мы ждем, что глава FЕТО, руководители организации будут выданы. Турция ждет положительного результата в вопросе экстрадиции", - приводит агентство слова министра.
Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в Турции в организации попытки государственного переворота, состоявшейся в 2016 году. Помимо борьбы с ячейками FETO внутри страны, Анкара пытается добиться выдачи Гюлена, проживающего в американском штате Пенсильвания. В ноябре этого года Турция обратилась к 83 странам с просьбой выдать 452 сторонников Гюлена.