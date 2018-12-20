Пушков прокомментировал решение США вывести войска из Сирии

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-20T12:28:10+03:00

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение США о выводе войск из Сирии.

"Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод", – написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии. При этом, как отметили в Белом Доме, коалиция продолжит свою работу в сирийском регионе.

"Мы победили ИГИЛ (организация запрещена в РФ - Ред.) в Сирии. Это моя единственная причина присутствия там", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Позже стало известно, что в самом Пентагоне были против решения Трампа вывести войска из Сирии.

В Минобороне США уверяли, что вывод войск из САР "предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции".