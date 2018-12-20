Пушков прокомментировал решение США вывести войска из Сирии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение США о выводе войск из Сирии.
"Выведут ли США все свои войска из Сирии? Это будет видно по тому, закроют ли они базу в Ат-Танфе. Решение о выводе еще не есть полный вывод", – написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии. При этом, как отметили в Белом Доме, коалиция продолжит свою работу в сирийском регионе.
"Мы победили ИГИЛ (организация запрещена в РФ - Ред.) в Сирии. Это моя единственная причина присутствия там", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.
Позже стало известно, что в самом Пентагоне были против решения Трампа вывести войска из Сирии.
В Минобороне США уверяли, что вывод войск из САР "предаст курдов, которые боролись на стороне американских военных в Сирии и теперь могут стать объектом атаки со стороны Турции".