2018-12-20T12:38:00+03:00
Политика

Путин пообещал рассмотреть возможность восстановления Качинского училища

В президенту России обратился житель Волгограда с просьбой сохранить военные традиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин пообещал посоветоваться с Министерством обороны РФ относительно возможности восстановления Качинского военного авиационного училища, которое было расформировано еще в 1998 году.

С такой просьбой к главе государства обратился житель Волгограда, где ранее и находилось это учебное заведение.

"Я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. <...> Министерство обороны РФ устраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил, поэтому надо посмотреть, что там можно сделать, чтобы память и оставшиеся элементы традиций не были утрачены", - сказал Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

"КП" писала о том, что ранее в ходе беседы с журналистами президент также объяснил необходимость реалиации национальных проектов.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Большая пресс-конференция Владимира Путина: прямая онлайн-трансляция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Шуфрич объяснил драку в Верховной раде «бесовскими силами»
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой