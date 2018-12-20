Путин пообещал рассмотреть возможность восстановления Качинского училища

20 Дек. 12:38 2018-12-20T12:38:00+03:00

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Президент России Владимир Путин пообещал посоветоваться с Министерством обороны РФ относительно возможности восстановления Качинского военного авиационного училища, которое было расформировано еще в 1998 году.

С такой просьбой к главе государства обратился житель Волгограда, где ранее и находилось это учебное заведение.

"Я не очень понимаю, что там осталось от этого легендарного училища. <...> Министерство обороны РФ устраивает подготовку кадров в зависимости от потребностей вооруженных сил, поэтому надо посмотреть, что там можно сделать, чтобы память и оставшиеся элементы традиций не были утрачены", - сказал Путин в ходе выступления на большой пресс-конференции, которая транслируется на сайте kp.ru.

"КП" писала о том, что ранее в ходе беседы с журналистами президент также объяснил необходимость реалиации национальных проектов.

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