2018-12-20T13:17:41+03:00
Экономика

Счетная палата РФ впервые в истории опубликует годовой план проверок

Документ будет утвержден на следующей неделе
Сакина НУРИЕВА
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Счетная палата РФ впервые в истории опубликует годовой план проверокСчетная палата РФ впервые в истории опубликует годовой план проверокФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Счетная палата России впервые в своей истории выставит в открытом доступе годовой план проверок. Об этом сообщил председатель органа Алексей Кудрин.

Известно, что план проверок на 2019 году будет утвержден на следующей неделе.

"План проверок (на 2019 год) будет утвержден на следующей неделе, и он будет открыт - впервые - для всеобщего обозрения", - сказал Кудрин журналистам в четверг.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин представил прогноз по курсу рубля на следующий год. Он отметил, что в 2019 году с курсом российской национальной валюты не произойдет серьезных изменений при условии, что в отношении России не будут введены какие-нибудь новые жесткие санкции.

«Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года», - сказал Кудрин.

Кроме того, он рассказал, что в следующем году не ожидается значительных понижений цен на нефть. В октябре текущего года Счетная палата вовсе предупредила о резком скачке цен на бензин с 1 января 2019 года.

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