Счетная палата прогнозирует резкий рост цен на бензин в 2019 году

15 Окт. 14:39 2018-10-15T14:39:27+03:00

Это, как считают в ведомстве, может «потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер»

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Счетная палата предупредила о резком скачке цен на бензин с 1 января 2019 года. Как говорится в заключении ведомства на проект бюджета 2019-2021 годов, к новому подорожанию может привести повышение акцизов на топливо. В связи с этим, по мнению экспертов, может потребоваться «принятие дополнительных компенсационных и сдерживающих мер».

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин», - говорится в документе, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Также там указывается на то, что ранее принятые меры позволили лишь незначительно понизить стоимость топлива в июле и августе - на 0,2% и 0,3% соответственно. Этого, как считают в Счетной палате, было «недостаточно для компенсации опережающего роста цен, накопленного с начала года».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, за первые пять месяцев этого года цены на бензин выросли на 5,5%. В результате потребовалось вмешательство правительства, которое решило с 1 июня текущего года снизить акцизы на бензин и дизель на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Это немного помогло исправить ситуацию.