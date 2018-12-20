В Министерстве культуры прокомментировали требование Германии вернуть ценности, вывезенные в СССР

20 Дек. 13:15 2018-12-20T13:15:05+03:00

Глава департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов заявил, что о возврате культурных ценностей, вывезенных из Германии после окончания Второй мировой войны, не может быть и речи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов заявил, что о возврате культурных ценностей, вывезенных из Германии после окончания Второй мировой войны, не может быть и речи.

«Могут быть какие-то межправительственные соглашения, договоренности об обмене, но ставить вопрос о том, что надо возвращать то, что было в 1945 году закреплено, категорически нельзя», - приводит агентство РИА Новости слова Кононова. Представитель Минкульта также отметил, что российские музеи нередко приобретают ценности, похищенные из музеев мира, зачастую делая это на собственные средства.

Ранее в СМИ появились сведения о требовании Берлина о возврате культурных ценностей, вывезенных с территории Германии после Второй мировой войны. В число экспонатов, которые Берлин требует вернуть, входят находки Генриха Шлимана, Эберсвальдский клад и ряд золотых украшений, относящихся к IX веку до нашей эры.