2018-12-20T14:44:49+03:00
Общество

Пробки в Москве достигнут 10 баллов 26 декабря

Движение на дорогах столицы будет затруднено из-за предновогодней активности
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Москву парализуют пробкиМоскву парализуют пробкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Столичный Центр организации дорожного движения ожидает 26 декабря десятибалльные пробки из-за проведения Общероссийской новогодней ёлки. Об этом сообщил глава учреждения Вадим Юрьев.

«Пик транспортной загруженности придется на 26 декабря, в день Общероссийской новогодней елки, в этот день мы прогнозируем 10-балльные пробки», - указал Юрьев. ГИБДД в этот день будет обеспечивать безопасность детей, которых будут перевозить на автобусах.

Напомним, что ранее ЦОДД уже предупреждал автомобилистов о «новогодних пробках». Загруженность придется на 24-28 декабря. При этом количество автомобилей пойдет на спад уже вечером 30 декабря. А 31 декабря на дорогах будет свободно, возможны только локальные затруднения возле торговых центров и развлекательных заведений.

Также водителей просят соблюдать осторожность из-за снегопада и гололедицы, которые могут привести к осложнению дорожной ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой