Пробки в Москве достигнут 10 баллов 26 декабря

20 Дек. 14:44 2018-12-20T14:44:49+03:00

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Столичный Центр организации дорожного движения ожидает 26 декабря десятибалльные пробки из-за проведения Общероссийской новогодней ёлки. Об этом сообщил глава учреждения Вадим Юрьев.

«Пик транспортной загруженности придется на 26 декабря, в день Общероссийской новогодней елки, в этот день мы прогнозируем 10-балльные пробки», - указал Юрьев. ГИБДД в этот день будет обеспечивать безопасность детей, которых будут перевозить на автобусах.

Напомним, что ранее ЦОДД уже предупреждал автомобилистов о «новогодних пробках». Загруженность придется на 24-28 декабря. При этом количество автомобилей пойдет на спад уже вечером 30 декабря. А 31 декабря на дорогах будет свободно, возможны только локальные затруднения возле торговых центров и развлекательных заведений.

Также водителей просят соблюдать осторожность из-за снегопада и гололедицы, которые могут привести к осложнению дорожной ситуации.