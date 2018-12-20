Государственная дума не проведет новогодний корпоратив

20 Дек. 17:24 2018-12-20T17:24:32+03:00

В парламенте напомнили, что завершение осенней сессии не значит, что депутаты ушли на каникулы

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Государственная дума не будет проводить новогодний корпоратив в этом году. Об этом заявила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.

«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», - указала Ольга Севастьянова. По ее словам, завершение осенней сессии не означает, что депутаты ушли на новогодние каникулы.

«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», - приводит ТАСС слова главы думского комитета Севастьяновой.

Напомним, что Государственная дума закрыла осеннюю сессию в среду 19 декабря. Российский парламент завершил свою работу в 2018 году церемонией награждения депутатов. Заслуги законодателей отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев.