Государственная дума не проведет новогодний корпоратив
Государственная дума не будет проводить новогодний корпоратив в этом году. Об этом заявила глава комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова.
«Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», - указала Ольга Севастьянова. По ее словам, завершение осенней сессии не означает, что депутаты ушли на новогодние каникулы.
«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей», - приводит ТАСС слова главы думского комитета Севастьяновой.
Напомним, что Государственная дума закрыла осеннюю сессию в среду 19 декабря. Российский парламент завершил свою работу в 2018 году церемонией награждения депутатов. Заслуги законодателей отметил председатель правительства России Дмитрий Медведев.