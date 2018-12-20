2018-12-20T18:43:09+03:00
Политика

Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой

Беседа продолжалась 20 минут
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В четверг после ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту.

Напомним, в начале декабря Путин посетил форум добровольцев России. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить, среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом.

ТАСС сообщил, что в течение 20 минут Владимир Путин ответил на несколько вопросов Регины, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа и что он загадает на Новый год. В конце беседы девочка попросила разрешения обнять главу государства, отметив, что он очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Президент подарил гаджеты и билеты на концерт, а она - игрушечную собаку, которую сделала сама.

До этого Владимир Путин исполнил мечту тяжело больной девочки Вероники, организовав ей 8 декабря экскурсию на «Мосфильм» в сопровождении руководителя киностудии Карена Шахназарова. Российский лидер также исполнил желание тяжелобольного мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. Путин 15 декабря выпил чаю с ним и его родными, подарил подарки. После этого ребенок с папой и братом полетали на президентском вертолете над Петербургом.

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