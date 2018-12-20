2018-12-20T19:50:25+03:00
Политика

Путин помиловал пятерых россиян

Освобожденные президентом заключенные встретят Новый год на свободе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments15
Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.Владимир Путин подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин впервые в этом году воспользовался своим правом на помилование и подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. «Исходя из принципов гуманности», от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы каждый отдельным указами освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко, Борис Небреев и Татьяна Стокласко. Причем со Стокласко еще и снята судимость.

Все пятеро раскаялись в совершенных преступлениях, об их помиловании ходатайствовали сослуживцы, а за некоторых из них даже потерпевшие. Практически все отбыли большую часть строка. Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования, таким образом все помилованные встретят Новый год уже на свободе.

В прошлом году Владимир Путин своими указами помиловал четырех заключенных.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой