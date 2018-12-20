Путин помиловал пятерых россиян

20 Дек. 19:50 2018-12-20T19:50:25+03:00

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Владимир Путин впервые в этом году воспользовался своим правом на помилование и подписал указы о помиловании пяти осужденных россиян. «Исходя из принципов гуманности», от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы каждый отдельным указами освобождены Виктор Свободин, Александр Артюх, Олег Тараненко, Борис Небреев и Татьяна Стокласко. Причем со Стокласко еще и снята судимость.

Все пятеро раскаялись в совершенных преступлениях, об их помиловании ходатайствовали сослуживцы, а за некоторых из них даже потерпевшие. Практически все отбыли большую часть строка. Указы вступают в силу через десять дней со дня опубликования, таким образом все помилованные встретят Новый год уже на свободе.

В прошлом году Владимир Путин своими указами помиловал четырех заключенных.