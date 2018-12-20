2018-12-20T23:49:08+03:00
В мире

В Германии машина врезалась в автобусную остановку

Девять человек пострадали во время инцидента в городе Реклингхаузен [видео]
Алена Басавина
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Полиция не исключает версию терактаПолиция не исключает версию терактаФото: REUTERS
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Автомобиль совершил наезд на автобусную остановку в немецком городе Реклингхаузен. В результате происшествия пострадали девять человек.

Как сообщает РИА Новости, шесть человек были госпитализированы с травмами различной тяжести с места аварии. В больницу также доставили водителя легковушки.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Личность автомобилиста пока не удается установить, поскольку он получает медицинскую помощь.

Полиция Германии не исключает, что версию теракта. Об этом заявил представитель президиума ведомства.

«В настоящее время мы ничего не можем сказать о причинах, по которым автомобиль съехал с проезжей части. Что за этим стоит - мы просто не можем пока сказать», - указали правоохранительные органы.

В Германии машина врезалась в автобусную остановку.Полиция не исключает умышленный наезд

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