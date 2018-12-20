2018-12-20T22:48:56+03:00
В мире

Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках

Стороны утверждают, что хакеры похищали интеллектуальную собственность
Алена Басавина
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Китай обвинили в кибератакахКитай обвинили в кибератакахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Великобритания и США предъявили обвинения двум гражданам Китая, которые совершали хакерские атаки. Как сообщает агентство Reuters, подозреваемых зовут Чжу Хуа и Чжан Цзяньго.

Сообщается, что китайские хакеры по указанию властей КНР похищали интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. США утверждают, что злоумышленники похитили данные о 100 тысячах американских военнослужащих. Атаке также подвергались военные лаборатории.

МИД Лондона обвинил Китай в хакерских атаках против Великобритании и дружественных государства.

«Эта кампания является одним из наиболее значительных и широкомасштабных кибервторжений против Великобритании и ее союзников, раскрытых к настоящему времени», - указал министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант.

Дипломат напомнил, что данные действия идут вразрез с обязательствами, которые давали Великобритании в 2015 году в рамках взаимодействия в G20.

Напомним, что ранее газета The Washington Post рассказала о планах администрации президента США по введению санкций против Китая из-за кражи интеллектуальной собственности.

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