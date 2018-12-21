На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали

СЕГОДНЯ 00:52 2018-12-21T01:01:19+03:00

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Вечером в четверг, 20 декабря, на шахте «CSM-север», расположенной возле города Карвина на северо-востоке Чехии, взорвался метан. В результате, по предварительным данным, один человек погиб, десять пострадали. Судьба еще десяти горняков неизвестна, их пока не удалось найти, сообщает TN Nova со ссылкой на сотрудника компании OKD, которой принадлежит шахта.

Представитель дирекции предприятия Иво Челеховский рассказал журналистам, что взрыв накопившегося метана на одном из северных участков подземных туннелей шахты произошел в 17:17 по среднеевропейскому времени (19:17 мск). По его словам, взрывом разрушены «некоторые участки, на которых проходили работы».

Все работы на шахте остановлены, людей из забоя поднимают на поверхность. Тем временем спасатели обследуют пострадавшие от взрыва участки в поисках пропавших шахтеров. Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.

По неофициальным данным, жертвами аварии на шахте стали пять рабочих, отмечает Чешское ТВ.