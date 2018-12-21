2018-12-21T09:56:19+03:00
Политика

Лукашевич указал на причастность США и ЕС к созданию армии Косово

По мнению российского дипломата, именно американцы и европейцы спровоцировали новую провокацию со стороны Приштины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Фото: Сергей Фадеивич ТАССПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич. Фото: Сергей Фадеивич ТАСС
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Косово решилось на создание собственных Вооруженных сил, рассчитывая на "безответственное покровительство" Соединенных Штатов и Европейского союза. К таким выводам пришел постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Во время выступления на заседании постоянного совета организации в Вене дипломат заявил, что именно позиция США и ЕС спровоцировала новую провокацию со стороны Приштины.

"Привычно игнорируя не только международно-правовые обязательства, но и мнение многих союзников по НАТО, Вашингтон поддержал создание "вооруженных сил" Косово", - напомнил Лукашевич.

Он также рассказал о том, что Соединенные Штаты уже направили в Приштину 24 многофункциональных бронеавтомобиля "Хамви", и в ближайшее время они собираются поставить еще летальное оружие, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно о намерении Косово создать собственную армию. В Сербии такое решение назвали противоречащим международному праву и конституции самопровозглашенной республики.

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