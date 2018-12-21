2018-12-21T09:18:41+03:00
Общество

Минкомсвязи приветствует возвращение рекламы пива на ТВ в ночное время

Минздрав пока выступает против инициативы, но не исключено, что послабление для пенного напитка будет сделано
Ася РОМАНЧУК
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Депутаты предлагают вернуть рекламу пива на ТВДепутаты предлагают вернуть рекламу пива на ТВФото: EAST NEWS
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На ТВ может вернуться реклама пива. Пенный напиток разрешили транслироваться на экранах в связи с чемпионатом мира по футболу, но с 1 января 2019 года данный товар снова окажется под запретом.

В Минкомсвязи поддержали депутатский законопроект, который разрешает рекламу пива в ночное время и во время спортивных состязаний. А вот Минздрав выступил против инициативы парламентариев, равно как и против возращения пива на стадионы. Это, по мнению медиков, приведет к увеличению потребления алкоголя в стране. В свою очередь в Минкомсвязи уверены, что эти понятия никак не связаны, например, реклама пива, которая вернулась на ТВ в связи с ЧМ-2018, не изменила ситуацию с алкоголизацией.

Данный законопроект считается «молодым», он был внесен в Госдуму 12 декабря, а 18-го был принят в первом чтении. Документ разрешает использовать в рекламе образы взрослых людей и животных и предлагает рекламировать пенный напиток на ТВ и радио в ночное время с 23:00 до 7:00 по местному времени. Именно появление людей на экранах, которые рекламируют алкоголь, особо беспокоит Минздрав.

Такая реклама будет ассоциироваться с нормальным поведением людей и потребитель лишний раз отдаст предпочтение пенному напитку, вместо здорового образа жизни.

— Принимая во внимание тот факт, что потребление алкоголя является серьезным фактором риска, рекламные меры, направленные на повышение его потребления, особенно молодежью, включая несовершеннолетних, не могут быть поддержаны Минздравом России, — пояснили газете «Известия» в министерстве.

Планируется, что реклама будет доступна во время показа спортивных турниров: матчей, игр, боев, гонок и на спортивных тематических телеканалах и радиостанциях. Только детско-юношеские состязания попали под запрет, во время показа данных мероприятий реклама пива будет под запретом.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Российская православная церковь уже высказалась против отмены запрета на рекламу пива. Представители духовенства напомнили, что пьянство является страшным грехом.

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