2018-12-21T11:45:47+03:00
Происшествия

Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу

77-летний мужчина провел в заключении 16 суток административного ареста, назначенные ему за проведение несанкционированной акции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста. Фото: Антон Новодережкин ТАССПравозащитник Лев Пономарев вышел на свободу после 16 суток ареста. Фото: Антон Новодережкин ТАСС
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Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев вышел на свободу. В пятницу, 21 декабря, закончился срок его 16-дневного административного ареста, назначенного за организацию несанкционированной акции у здания ФСБ.

По словам источника в правоохранительных органах, этим утром 77-летний правозащитник покинул ОВД "Мещанское", куда был переведен для отбытия наказания из спецприемника № 1. Сам мужчина рассказал, что на данный момент чувствует себя хорошо.

"Меня встретил сын, едем домой", - цитирует ТАСС Пономарева.

Напомним, что изначально Тверской суд Москвы назначил правозащитнику наказание в виде ареста на 25 суток, однако позже срок уменьшили до 16 суток.

Сайт kp.ru писал о том, что о пересмотре дела пожилого руководителя движения "За права человека" просила сама уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

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