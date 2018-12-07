Правозащитнику Льву Пономареву сократили срок ареста

СЕГОДНЯ 20:04 2018-12-07T20:45:22+03:00

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Московский городской суд смягчил административный арест главе правозащитной организации «За права человека» Льву Пономареву.

«Постановление Тверского суда изменить, назначить срок ареста до 16 суток. В остальной части постановление оставить без изменений жалобы - без удовлетворения», - приводит ТАСС решение суда.

Суд счел наказание за участие в несогласованной акции «За наших и ваших детей» возле здания ФСБ чрезмерно суровым и сократил его на 9 суток.

Напомним, что накануне пересмотреть решение суда первой инстанции попросила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москолькова. Она направила в Мосгорсуд письмо с просьбой учесть преклонный возраст Пономорева, наличие болезней и род общественной деятельности.

77-летнего правозащитника задержали в конце октября за нарушение порядка проведения митинга. Тверской суд Москвы по итогам рассмотрения административного дела 25 суток ареста.