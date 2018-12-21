Евросоюз продлил санкции против России

СЕГОДНЯ 19:26 2018-12-21T19:26:56+03:00

Ограничительные меры будут действовать еще шесть месяцев

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Евросоюз официально продлил экономические санкции против России, которые истекают 31 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«21 декабря 2018 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2019 года», - указано в сообщении.

Согласно указанным данным, такое решение принято после изучения информации от президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель от 13-14 декабря о выполнении Минских соглашений. Они указали, что в реализации договора не было сделано никакого прогресса.

Ограничительные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

Напомним, что санкции против России Евросоюз ввел 2014 года из-за воссоединения Крыма с Россией. С тех пор ограничительные меры неоднократно расширяли и продлевали.