Четыре нелегала в Британии пытались захватить судно, угрожая экипажу

СЕГОДНЯ 03:24 2018-12-22T03:32:35+03:00

В Британии группа африканских мигрантов пробралась на борт грузового судна и угрожала экипажу, требуя их высадить в устье Темзы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция считает, что инцидент не связан с захватом заложников, пиратством или терроризмом

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В Британии ЧП: четверо мужчин тайком пробрались на шедшее из Африки грузовое судно компании Grimaldi Group и, угрожая экипажу, потребовали их высадить, когда судно оказалось в устье Темзы, у побережья графств Эссекс и Кент.

«Мы обнаружили четырех незаконно пробравшихся на борт человек. Судно следовало из Нигерии. Они выбрались из каюты и начали угрожать экипажу, требовать приблизить судно к берегу. Мы полагаем, что они хотели выпрыгнуть и добраться до британского берега», - рассказал телеканалу Sky News представитель компании.

Он уточнил, что члены команды успели укрыться в безопасном месте и судно находится под их контролем. Причем нелегалы не вооружены, а морякам они угрожали подручными средствами – тем, что нашли на борту. Сейчас судно находится недалеко от города Маргрит в графстве Кент.

Полиция соседнего Эссекса на своей странице в Twitter сообщила, что принимает меры в связи инцидентом на судне и не считает произошедшее захватом заложников, пиратством или терроризмом. Информации о возможных пострадавших правоохранители не получали.