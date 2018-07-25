Россию уже хотят наказать за вмешательство в выборы в Конгресс, которых еще не было

СЕГОДНЯ 14:54 2018-07-25T15:19:04+03:00

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Это кажется фарсом, но это американская реальность. В преддверии ноябрьских выборов в Конгресс американские законодатели уже корпят над разработкой новых санкций против России за вмешательство в выборы. Да-да, в те, которые еще не состоялись.

Группа сенаторов во главе с Марко Рубио и Крисом Ван Холленом решили действовать на опережение и предлагают провести голосование по законопроекту под названием «Сдерживать», который автоматом накажет Россию, если спецслужбы США установят очередное «русское вмешательство». Факты этого вмешательства в президентские выборы-2016 они до сих пор устанавливают, но почему на будущее не подстелить соломы? Причем авторы документа уже уверены, что влияние будет.

«Перед лицом неоспоримого доказательства того, что Россия работала на подрыв наших выборов в 2016 году и продолжала агрессию из Кремля за 4 месяца до наших выборов в Конгресс мы должны принять меры. Законопроект пошлет ясный сигнал, что мы не потерпим атак на нашу демократию», - заявил Ван Холлен.

Параллельно с этим сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Боб Менендес (демократ) готовят «всеобъемлющий законопроект» об усилении санкционного давления на Москву. Пока известно о планах ударить по финансовому, энергетическому сектору, предприятиям с участием госкапитала и создать национальный центр реагирования на российские угрозы. Есть также пункт, запрещающий Соединенным Штатам выход из НАТО без согласия Сената. Интересно, это они так интерпретируют критику альянса Трампом?

Сам президент США тоже подкинул хвороста в новый костер. «Я очень обеспокоен тем, что Россия будет ожесточенно бороться за то, чтобы повлиять на грядущие выборы. На основании того факта, что ни один президент не был по отношению к России столь жестким, как я, они будут активно помогать демократам. Они определенно не хотят Трампа!» - написал он в Твиттере. Может быть, просто троллит?

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международным делам: «Трампа пытаются сдерживать после встречи с Путиным»

- Это еще одно проявление антироссийской агонии. На Капитолийском холме никак не могут смириться с тем, что даже руководство США не воспринимает Россию однозначно как врага. Очевидно, эти предложения связаны с внутриполитической борьбой, усилившейся после Хельсинки, и направлены отчасти на сдерживание деятельности президента.

Что касается двусторонних отношений - мы не друзья, здесь я согласен с постпредом США при ООН Никки Хейли. Но две великих ядерных державы не могут иметь столь низкий уровень взаимодействия как сейчас. Санкционный механизм продолжает использоваться Вашингтоном как дополнительный инструмент по обеспечению собственных преимуществ на мировых рынках. Эдакая дубинка по выбиванию основных игроков с поля. Здесь абсолютно справедливо другие страны – и не только Россия – вводят свои контрмеры против американских рестрикций. И в случае появления новых санкций, уверен, они не останутся без соответствующей реакции.

Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США им. Рузвельта при МГУ: «Это чистый популизм»

- Все эти законопроекты к выборам будут появляться в большом количестве, но относиться к ним нужно критически. Это чистый популизм. Конгрессмены побалуются, и все потихоньку пойдет на спад. Никаких серьезных фактов вмешательства по 2016 году так и не предоставлено, и долго такое длиться не может. А Трамп, полагаю, такими твитами их просто подначивает.