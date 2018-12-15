2018-12-15T07:57:26+03:00
В мире

США потратили на дело о мнимом «вмешательстве» России $25 миллионов

Расходы спецпрокурора Мюллера и Минюста только за последние полгода составили около $8,5 миллиона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спецпрокурор по «делу России» Роберт МюллерСпецпрокурор по «делу России» Роберт МюллерФото: REUTERS
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Расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские выборы 2016 года уже обошлось Соединенным Штатам в 25 миллионов долларов.

Только за полгода – с апреля по сентябрь 2018 года – офис спецпрокурора Роберта Мюллера и другие подразделения Минюста США вместе потратили на свои изыскания примерно 8,5 миллиона долларов (4,6 миллиона из них израсходовал непосредственно офис Мюллера, еще 3,9 «освоили» департаменты министерства). Такие данные приводятся в очередном отчете Минюста.

Ранее сайт kp.ru уже писал, что поиски «руки Москвы» влетели Вашингтону в копеечку. Стоит отметить, что никаких доказательств вымышленных попыток России повлиять на исход президентских выборов в США так и не было найдено.

Кстати, американские СМИ еще год назад выяснили, что расследование мнимого «российского вмешательства» началось с пьяной болтовни в баре.

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