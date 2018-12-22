В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-22T10:58:35+03:00

Факельное шествие в Киеве в день рождения Степана Бандеры Фото: Полина ОРЛОВСКАЯ

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Всеукраинское объединение «Свобода» - украинская радикально-националистическая партия - объявила о проведении марша в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Как стало известно, акцию планируется провести в Киеве 1 января 2019 года.

«1 января 2019 года в Киеве состоится ежегодное традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения <…> Степана Бандеры», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице политической организации «Свобода» в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них - 110-я годовщина со дня рождения украинского националиста Бандеры. Таким образом, день рождения военного преступника стал в незалежной официальным праздником.