2018-12-22T10:58:35+03:00
Политика

В Киеве 1 января пройдет марш в честь дня рождения Бандеры

Украинцы отметят 110-летие военного преступника на государственном уровне
Дарья ИВАШКИНА
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Факельное шествие в Киеве в день рождения Степана БандерыФакельное шествие в Киеве в день рождения Степана БандерыФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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Всеукраинское объединение «Свобода» - украинская радикально-националистическая партия - объявила о проведении марша в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры. Как стало известно, акцию планируется провести в Киеве 1 января 2019 года.

«1 января 2019 года в Киеве состоится ежегодное традиционное факельное шествие, приуроченное ко дню рождения <…> Степана Бандеры», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице политической организации «Свобода» в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди них - 110-я годовщина со дня рождения украинского националиста Бандеры. Таким образом, день рождения военного преступника стал в незалежной официальным праздником.

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